L'ora Blu, a Cariati presentazione della silloge che ricorda la tragedia di Schiavonea

CARIATI - Cariati e Schiavonea di Corigliano-Rossano e il loro stretto legame con il mare; sarà uno degli aspetti predominanti dell’incontro culturale denominato “Poesia al Museo”, che si svolgerà domani 29 dicembre, dalle 17.30, presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati: la presentazione di “L’ora blu”, l’ultima silloge di Maria Curatolo, originaria, appunto di Schiavonea, pubblicata dalla casa editrice Informazione & Comunicazione nella sua collana “Evocazioni”.

“Il contesto in cui si sviluppa la poesia della Curatolo è il mare – scrive a riguardo nella prefazione Daniele Giancane – il mare visto come mito e come dannazione, come “radice” e come pericolo, a volte attraente a volte respingente. Il mare – aggiunge – diventa quasi l’alter-ego dell’Autrice, il luogo con cui colloquiare, quello che conserva i segreti della vita”. Il mare della Curatolo è anche dominato dalla più grande tragedia della marineria calabrese, avvenuta proprio a Schiavonea il 31 dicembre 1974: il naufragio di un’imbarcazione da pesca a pochi metri dalla spiaggia, in cui persero la vita dodici pescatori, tra cui alcuni familiari della poetessa, inghiottiti dalle onde della tempesta.

La presentazione del libro - la cui data è stata scelta imminente all’anniversario della tragedia - sarà quindi un’occasione per ricordare questo e tanti drammi che si consumano sul mare del lavoro e in quello della speranza, e per attraversarli con una “poesia-verità”, che risponda a un’esigenza di autenticità e di memoria; ma anche dal desiderio di narrare, con un verso limpido e fortemente comunicativo, il tema della vita e il proprio mondo quotidiano.

Alla presentazione del volume, dopo il saluto del sindaco di Cariati Cataldo Minò e della consigliera Delegata alla Cultura Alda Montesanto, interverranno il professore Giuseppe De Rosis, dell’Associazione Amici dell’Arte di Corigliano-Rossano e ed Erminia Madeo, redattrice di I&C. Le letture sono affidate a Viviana Amato (Associazione PoeMARE) e ad Anna Di Vico De Simone. La direttrice del Museo Civico Assunta Scorpiniti introdurrà e coordinerà l’incontro che va ad arricchire l’offerta culturale della “Cittadella in festa”, il programma di eventi natalizi promosso dall’Amministrazione Comunale.