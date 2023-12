Capodanno Rai, la mappa di parcheggi e le informazioni per raggiungere la piazza

CROTONE - Parcheggi per auto e bus, servizi navetta, maxischermi. Sono stati resi noti dall'Amministrazione comunale i servizi che verranno effettuati in occasione del Capodanno Rai. Sono stati previsti parcheggi esterni alla città agli ingressi sud e nord: una disponibile per coloro che provengono dalla S.S. 106 da Taranto o dalla S.S. 107 da Cosenza che potranno parcheggiare nel piazzale Casillo (dove solitamente si tiene la fiera campionaria di ottobre) e l’altra per chi proviene dalla S.S. 106 da Catanzaro che potrà lasciare l'auto in piazzale Lucente (dove si trova il supermercato Ard). Per queste aree è previsto un servizio navetta che condurrà le persone nei pressi del Bar Sirena all'incrocio tra via Miscello da Ripe e via Cristoforo Colombo.

In città sarà possibile parcheggiare presso il Terminal Crociere in Via Miscello da Ripe, in piazza Mantegna, parcheggio Tribunale, parcheggio PalaMilone, parcheggio stadio Ezio Scida, parcheggio Borgata Giardini. Da ciascuna di queste aree si snodano i percorsi pedonali che consentono di raggiungere l’ingresso dell’area dell’evento. Per gli autobus, il punto di arrivo è previsto presso il Terminal Crociere con accesso da via Miscello da Ripe. Ci saranno 25 stalli (di cui 7 già prenotati). Nel caso di esaurimento dei posti i pullman potranno parcheggiare nel piazzale dello Stadio Ezio Scida e, nel caso, anche al terminal delle Autolinee Romano.

E' stato anche istituito un servizio navetta per garantire un adeguato collegamento tra il centro e le zone di Tufolo e Farina. I bus navetta partiranno da via Sant'Andrea Apostolo nei pressi della chiesa Santa Maria Madre della chiesa e dal Palakrò con fermate lungo il tragitto fino alla rotatoria di San Domenico. Le partenze dei bus navetta, sia quelli dai parcheggi fuori città che dalle zone di periferia, avverranno a partire dalle 17,30 fino alle 23,30 del 31 dicembre 2023 e successivamente dall'1 alle 4 del 1 gennaio 2024. Il servizio navetta ha un costo di 2,50 euro.

Per tutti gli avventori che non riusciranno a raggiungere l’area dell’evento, verranno allestiti due maxischermi, uno in Piazza della Resistenza e l’altro in Piazza Berlinguer. Tutte le ulteriori informazioni circa l’evento, comprese quelle relative agli accessi all’area dell’evento, saranno divulgate entro le prossime ore, non appena validate dal competente organismo. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Crotone e sui canali social ufficiali dell’Ente “Città di Crotone”.