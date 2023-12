Università di medicina a Crotone, dal 2024-2025 primi test per i corsi di laurea

E’ stato un incontro proficuo quello che si è tenuto il 28 dicembre, presso la sala riunioni della Presidenza della scuola di medicina e chirurgia - dell’università della Magna Grecia di Catanzaro - al fine di presentare i calendari didattici della nascente Link campus University a Crotone. “Erano presenti tutti gli stakeholder – ha dichiarato il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari – che hanno bene accolto e voluto l’apertura delle sede universitaria a Crotone con i corsi di laurea di medicina e chirurgia, infermieristica, professioni sanitarie tecniche ed assistenziali" che sono stati presentati durante una lunga riunione dal prof. Emilio Greco di Unilink insieme al prof. Agostino Gnasso di UMG. Erano altresì presenti Luca Mancuso, presidente nazionale Fenimprese in qualità di promotore del progetto e del comitato che vede anche la partecipazione del Comune di Crotone, della provincia di Crotone, e dell’Università Link campus. Presente all'incontro anche il Direttore Generale di Link Campus, Roberto Russo in collegamento da Roma, i rappresentanti degli ordini professionali di comparto, il Commissario dell’ASP di Crotone, Antonio Brambilla - che hanno dato pareri favorevoli e disponibilità a collaborare - il presidente della provincia di Crotone Sergio Ferrari accompagnato dal Vice Presidente Fabio Manica e, in collegamento, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

A questa riunione ne seguiranno altre per mettere a punto i dettagli che condurranno alla valorizzazione sia delle strutture dell’ospedale cittadino che quelle private, convenzionate con il sistema sanitario. “Si attende il parere del Comitato dei Rettori” ha infine precisato Ferrari, che ha preso sin da subito in mano il progetto, ma le fondamenta sono solide e per l’anno accademico 2024/2025 molti neo diplomati potranno accedere ai primi test d’ingresso ai corsi di laurea dell’Università Link campus a Crotone.