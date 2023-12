Capodanno Rai, per il trucco e parrucco scelti professionisti crotonesi

CROTONE - Sono iniziate le prove dello spettacolo "L'Anno che verrà": nella palestra del liceo Pitagora il corpo di ballo sta studiando le coreografie per il Capodanno Rai. Lo spettacolo che ha già coinvolto maestranze crotonesi nella realizzazione del coinvolgerà anche professionisti crotonesi per il trucco e parrucco degli artisti. L’hairstylist Gianni Al Pacino (al secolo Giovanni Sciarriglio) che gestirà la squadra che curerà il look degli ospiti de “L’Anno che verrà ha scelto diversi hair stylist e make-up artist di Crotone. Rino e Kecco Oppido, ormai veterani nel mondo dello spettacolo si occuperanno di curare i look maschili, Daniela Talarico e Maria Grazia Brugnano con tutto lo staff del suo centro di bellezza “Becos Club” avranno il compito del trucco e delle acconciature femminili assieme a Francesca e Stefania Fabiano di “Hair Mode”, Alessandra Bonaddio (Pixelina), Domenico Lo Visi, Umberto De Maio e Ciro Frenna.