Bonifica industriale. Voce: portare via le ferriti di zinco a mollo nelle discariche a mare

CROTONE – “Portare via al più presto le ferriti di zinco se non in una discarica fuori dalla Calabria, anche in una discarica in Calabria affinché li mettano in sicurezza, purché non stiano a mollo nelle falde e nel mare e continuino ad inquinare”. Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, durante la conferenza stampa di fine anno si è espresso in questi termini riguardo ai problemi della bonifica del sito industriale. Eni Rewind, nell'incontro pubblico del novembre scorso, ha rivelato di non aver trovato discariche in Italia e in Europa che potessero accogliere i rifiuti provenienti dalla bonifica delle discariche a mare ed ha sottolineato il paradosso che l'unica discarica che può accoglierla è quella della Sovreco di Crotone dove arrivano rifiuti simili da tutta Italia ma, a causa del vincolo del Pob 2 non possono andare quelli dell'ex sito di Pertusola.

“Per questo vincolo – ha detto Voce – finirò che la discarica di Sovreco sarà esaurita da altri rifiuti di tutta Italia mentre i nostri resteranno qui”. La questione continua ad essere confusa. Lo stesso Voce dopo aver parlato della possibilità di usare la discarica Sovreco ha sottolineato il merito di aver bocciato l'impianto di smaltimento di Giammiglione nel quale Eni Rewind pensava di poter smaltire i rifiuti della bonifica salvo poi tornare a dire: “Eni Rewind deve capire che qualsiasi proposta deve partire da condivisione con enti locali. Su quello che bisogna fare sul sito e per la città di Crotone nessuno ne parla. Dobbiamo prendere la strada giusta”.

Voce ha provato a spiegare: “Alcuni rifiuti sono riconducibili alle ferriti zinco che sono pericolosi, cancerogeni di classe 1A. Poi ci sono i tenorm di cui la città è piena perché prima degli anni 90 si usavano come sottofondi stradali. Quindi o facciamo una evacuazione della città oppure ragioniamo su cosa fare per quel materiale e per metterlo in sicurezza”.

Il sindaco ha continuato a ribadire la sua idea: “Bisogna rimuovere immediatamente i veri veleni quelli della discarica Armeria, delle discariche a mare riconducibili a scarti di ferriti zinco. Bisogna trasferirli in discarica al sicuro. Fuori Crotone, fuori la Calabria se c'è una discarica che può smaltirli oppure la Regione rimuove il vincolo per non lasciare i nostri a bagno. Politicamente mi conviene dire di portare i rifiuti fuori ma così so bene che quei rifiuti resterebbero lì per altri 25 anni ed invece bisogna togliere subito le ferriti di zinco e mettere in sicurezza il tenorm. Abbiamo perso 12 anni di tempo a rincorrere soluzioni sperimentali inutili”.