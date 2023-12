VIDEO e FOTO - Capodanno Rai, in migliaia assistono alle prove. Applausi per Amadeus

CROTONE - Migliaia di persone hanno invaso piazza Pitagora per assistere al primo assaggio di prove dello spettacolo "L'Anno che verrà" per il Capodanno di Rai 1. Prove che sono servite per il sound check e anche per le riprese tv e la gestione dell'imponente scenografia luminosa con oltre 500 corpi illuminanti. Sul palco nel pomeriggio ha poi provato il corpo di ballo con Cecilia Gayle. I ballerini hanno anche testato sul palcoscenico di 1000 metri quadrati per le coreografie associate ad alcuni medley su Sanremo, Estate 2023 e un omaggio a Rino Gaetano con "Ma il cielo è sempre più blu" che dovrebbe andare in scena qualche minuto prima del countdown. Sul palco si è visto anche Amadeus che era appena arrivato a Crotone. Uno scrosciante applauso ha salutato la comparsa del popolare presentatore sul palcoscenico.

Dalle 21 hanno svolto le prove i primi artisti. Romina Power con il figlio Yari Carrisi e l'orchestra ha provato un medley dei Beatles, poi è toccato a Cristiano Malgioglio che ha praticamente fatto un mini concerto con tanto di coreografie, infine i Cugini di Campagna che, in borghese e senza i consueti zatteroni, hanno cantato i loro successi. Sabato 30 dal primo pomeriggio sono previste le prove generali con la maggior parte degli artisti presenti.