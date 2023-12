Capodanno Rai, iniziano le prove. Ci sarà anche l'omaggio a Rino Gaetano

CROTONE - Si terranno nel pomeriggio del 30 dicembre le prove generali dello spettacolo “L'Anno che verrà” per il Capodanno Rai che andrà in onda da piazza Pitagora a Crotone. L'inizio è previsto tra le 16 e le 17 e le prove generali saranno a palco aperto, ovvero potranno essere viste dal pubblico in piazza. Un piccolo assaggio ci sarà venerdì 29 dicembre bre. Il corpo di ballo proverà alla palestra del liceo classico Pitagora, mentre l'orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi proverà al teatro Apollo., Sul palco invece ci sarà il sound check dalle 15 e le prove di luci e telecamere. Intorno alle 16,30 previste le prove del corpo di ballo sul palco con Cecilia Gayle. Ci sarà anche un omaggio a Rino Gaetano sulle cui canzoni è stata realizzata una coreografia che verrà provata nel pomeriggio di venerdì insieme ad un medley di brani di Sanremo e successi dell'estate 2023.

Dopo le 21 le prove riguarderanno i primi artisti già arrivati a Crotone: Romina Power, Cristiano Malgioglio e i Cugini di Campagna (che dovrebbero concludere le prove intorno alle 23).

In vista dell'approssimarsi dello spettacolo sono state disposte le seguenti misure relative alla viabilità cittadina: l'inversione del senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, istituendo il senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 15:00 del 29.12.2023 sino alle ore 07:00 del 06.01.2024; la chiusura al transito veicolare, dalle ore 15:00 del 29.12.2023 sino alle ore 07:00 del 06.01.2024 , Piazza Pitagora e Corso Messinetti.

Per sabato 30 dicembre alle 12,30 è attesa anche la conferenza stampa alla Lega Navale di Crotone con Amadeus, Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Anton Giulio Grande, Commissario straordinario Calabria Film Commission, Vincenzo Voce, sindaco di Crotone, Sandro Cretella, vicesindaco di Crotone, Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time e Sergio Santo, Amministratore Delegato Rai Com.