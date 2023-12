Conferenza di fine anno, Voce: i cittadini stanno vedendo i risultati dell'Amministrazione

CROTONE - “Il potenziamento della macchina amministrativa è il risultato più importante della mia amministrazione in questo anno perché ci ha permesso di poter realizzare nuovi progetti con il Pnrr e recuperare quelli che si erano persi”. E' il dato che ha sottolineato il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, nella conferenza stampa di fine anno che il primo cittadino ha iniziato ricordando le vittime del naufragio di Cutro e la risposta di accoglienza data dalla città ai superstiti ed alle famiglie delle vittime.

Le assunzioni

Poi Voce ha iniziato a fare il bilancio del 2023: “In questo anno i cittadini stanno vedendo risultati dell'Amministrazione comunale in tutti settori soprattutto perché abbiamo cambiato la macchina amministrativa. Da 196 dipendenti di cui 29 vigili siamo arrivati a 305 grazie alle nuove assunzioni e grazie a loro è stato possibile recuperare progetti persi come il terzo lotto del lungomare ed il settore B, ma anche portare avanti i nostri progetti”.

Voce ha elencato l'affidamento dell'incarico per la redazione del Psc, la riorganizzazione degli uffici dell'urbanistica (oggi le richieste sono lavorate entro un mese), l'appalto triennale per mensa e trasporto scolastico, l'assistenza specialistica “partita per prima volta con inizio della scuola”; ed ancora per le politiche sociali “abbiamo fatto appalti da 5 milioni di euro per l'accoglienza e di 3 milioni per il segretariato sociale”.

Lavori Pubblici

Il sindaco ha ringraziato tutti gli assessori per i progetti del Pnrr annunciando: “abbiamo pubblicato bando di gara per la realizzazione della piscina sul lungomare per 6,2 milioni entro 60 giorni potremo vedere iniziare i lavori”. Sui lavori pubblici ha ricordato l'appalto del terzo lotto lungomare, le opere contro il dissesto idrogeologico (“11 cantieri aperti per 6,7 milioni di lavori). Il sindaco nel suo elenco si è soffermato sui lavori per completare il piazzale teatro: “c'è stato qualche problemino perché qualcuno ha segnalato pezzi di bidet e bloccato opera, ma ora lo stiamo completando”.

Voce ha sottolineato gli interventi nelle periferie: “Abbiamo iniziato asfaltando le strade in luoghi dove questo non avveniva da 22 anni. Le periferie sono quasi tutte da rigenerare. Abbiamo destinato due milioni dall'accordo con Eni ma serve tempo per fare progetti e gare”.

Conti e tributi

Il primo cittadino di Crotone pur sottolineando che “sono aumentate le entrate ad esempio per l'occupazione del suolo pubblico e dei tributi” ha annunciato che “Toglieremo Equitalia come gestore della riscossione perché le sue procedure non ci convincono. Abbiamo conclusa la gara per assegnare il servizio di riscossione”. Parlando della revoca del blocco della spesa da parte della Corte dei Conti, Voce ha evidenziato: “Le nostre spese sono state oculate e, ad eccezione di lavori somma urgenza fatti per l'alluvione non abbiamo dato altri incarichi in somma urgenza”. Il sindaco ha annunciato il nuovo contratto di servizio con Akrea che verrà approvato in Consiglio comunale.

Antica Kroton

Notizie non proprio positive riguardano invece l'intervento per la strada di Capocolonna inserita in uno dei cluster di Antica Kroton per una spesa di 10 milioni di euro. “I progettisti che hanno vinto con gara istruita da Invitalia hanno svolto il loro lavoro. Però il finanziamento, che va avanti da diversi anni, non basta perché sono aumentati nel frattempo i prezzi delle materie e quindi si deve valutare se il progetto è congruo con quello che dovevamo fare”.

La statua di Pitagora

In ultimo, il sindaco ha parlato anche della statua di Pitagora realizzata da Gaspare Brescia: “Confermo che l'idea è di realizzare la statua. Lo ho annunciato pubblicamente e mi piacerebbe essere il sindaco che ha installato la statua di Pitagora. I soldi previsti per l'acquisto sono lì e non saranno rimodulati o spostati, ma ci deve essere data una statua bronzea:; al momento c'è quella che è modello. Per quanto riguarda il posizionamento le dimensioni enormi della statua difficilmente avranno consenso soprintendenza per la collocazione in piazza Pitagora”.