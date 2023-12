Elezioni provinciali, Voce: avrò mia lista. Nel Consiglio comunale nessun problema di numeri

CROTONE - “Alle elezioni provinciali presenterò una lista che si chiamerà Crescere e sarà equidistante dagli schieramenti in campo”. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza di fine anno del sindaco Vincenzo Voce che alle domande dei giornalisti sulla attività politica e sul sistematico utilizzo della seconda convocazione del consiglio comunale, ha minimizzato.

Voce ha assicurato: “La seconda convocazione è perfettamente legale. Noi all'inizio eravamo 21, ora siamo 17 e quando ci siamo ed uno deve allontanarsi, la minoranza è solita fare saltare il numero legale. Non è un problema di maggioranza. Sono tranquillissimo, non è problema politico. L'importante è la continuità amministrativa. I numeri ci sono e le proposte che portiamo in Consiglio vengono approvate sempre”.