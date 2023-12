VIDEO E FOTO - Amadeus a Crotone, l'omaggio in conferenza a Rino Gaetano

CROTONE - “Sono felicissimo di essere qui oggi, non conoscevo Crotone, non c’ero mai stato ma l’accoglienza è stata fantastica. Poi amo tanto la musica e questa è la città di Rino Gaetano, ed è importante sottolinearlo, perché Rino è scomparso troppo presto ma, a mio avviso e non solo mio, resta uno dei grandi geni della musica italiana”.

E’ con queste parole che Amadeus ha iniziato il suo intervento in conferenza stampa di presentazione de L’Anno che verrà, il 30 dicembre, alla Lega Navale di Crotone. Una sala gremita di giornalisti e autorità locali mentre ad attenderlo fuori, una folla di cittadini pronti ad accoglierlo. Ed è proprio sull’accoglienza, calorosa, propria della gente del sud, che Amadeus, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo, ha fatto ruotare il suo discorso. “Oggi c’è una atmosfera bellissima, una accoglienza fantastica – ha dichiarato il conduttore – l’energia del sud, l’entusiasmo della Calabria che sta accogliendo questo capodanno, che chiaramente scombussola una città, è contagioso”.

Amadeus, infatti, lo sa bene! E' il grande direttore artistico, è uno dei presentatori storici della trasmissione Rai l’Anno che verrà, arrivata al timone con lui, alla sua nona edizione. “Ho fatto 5 edizioni in Basilicata, 2 in Umbria, 1 a Roma durante l’anno del Covid e questo 2023 in Calabria, a Crotone – precisa Amadeus -. Questo è un evento importante e quando la Rai organizza un evento lo fa sempre al meglio! E’ coinvolta tutta la città e basta vedere l’immagine del palco, bello, importante, in una piazza che lo abbraccia e che vedrà tutta Italia – prosegue emozionato – che è una cosa meravigliosa". Non è mancato l'omaggio a tutto il sud Italia, e in particolare alla Calabria. "Questa è una regione che ha un potenziale incredibile e ricordo che da ragazzino la attraversavo con i miei genitori siciliani. Si partiva dal nord, da Verona e si arrivava a Palermo – spiega – e ci volevano tre giorni di viaggio. Ricordo ancora che attraversando la Calabria non finiva mai: è una bellezza lunga spiagge, mare, monti che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni, da quando ero bambino, mantiene la sua bellezza particolare”.

Presenti alla conferenza stampa dell’evento il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il commissario straordinario di Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, l’amministratore delegato Rai Com, Sergio Santo e anche il Sindaco di Crotone, Vincenzo Voce e il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari.

Amadeus è stato omaggiato dai due maestri orafi crotonesi Gerardo Sacco e Michele Affidato con ‘La coppa Pitagorica’ realizzata da Sacco e la ‘Colonna di Capocolonna’ realizzata da Affidato ed un riconoscimento anche da Calabria Film Commission creato dalla maison Spadafora di San Giovanni in Fiore.