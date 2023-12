VIDEO E FOTO - Bagno di folla per Amadeus, a Crotone tutti pazzi per l'Anno che verrà

CROTONE - La città di Crotone ha fame di novità, di eventi che la facciano risplendere in tutta la sua bellezza. Ed il Capodanno Rai è una di quelle occasioni importanti per la Calabria, irripetibili forse, che la renderanno nota all’Italia intera fino ai paesi di tutto il mondo collegati con la Rai nella notte di San Silvestro. La fame di cose belle è esplosa negli ultimi giorni di dicembre con l’arrivo del grande palcoscenico in piazza Pitagora e il 30 dicembre, in un bagno di folla per Amadeus che alloggia sul lungomare di Crotone. Un muro di gente era pronta ad aspettarlo sotto l’albergo, per scattare un selfie ma anche solo per stringergli la mano. Amadeus infatti accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione de L’Anno che verrà attraversando la folla che continuava a regalargli sorrisi e applausi.

“Ho pensato di portare artisti che ritengo importanti nei vari generi – ha dichiarato Amadeus in conferenza stampa del 30 dicembre -. Dalla grande tradizione musicale come i Ricchi e Poveri a cantanti di successo come Annalisa o The Kolors. Ho unito tanti mondi musicali – precisa – e penso che sia giusto il collegamento con Sanremo”. Gli artisti interpellati infatti hanno accettato subito l’invito a partecipare al Capodanno Rai a Crotone, ha spiegato il conduttore. “A Capodanno ci sarà tanta festa, energia, voglia di cantare”. A tal proposito Amadeus non sbaglia, perché in piazza è già Capodanno da due giorni e la gente si è riversata nelle strade, popolandole durante le prove del corpo di ballo e degli artisti come se fosse già la notte del 31 dicembre. C'è aria di festa, c'è aria di novità.