Capodanno Rai, organizzata imponente rete per assistenza sanitaria

CROTONE - Per un maxi evento come il Capodanno Rai a Crotone si stanno predisponendo anche una serie di servizi di assistenza sanitaria altrettanto imponenti ed importanti coordinati dalla protezione civile regionale. Sul campo ci saranno 7 ambulanze, 80 volontari delle diverse associazioni di protezione civile. Il Suem 118 sarà impegnato sul campo con le sue squadre di soccorso coadiuvate dai volontari della Croce rossa italiana. Proprio il corpo militare della Croce rossa italiana ha montato un posto medico avanzato in via Napoli (dietro sede centrale della Bper per intenderci) con 14 posti letto; sono coinvolti 40 uomini del corpo militare della Cri. Installate anche due tende di supporto logistico ed una torre faro per illuminare il parcheggio nell'area Casillo sulla ss106. All'ospedale San Giovanni di Dio per la notte di Capodanno hanno predisposto doppi turni in tutti i reparti per gestire eventuali situazioni critiche. Sempre la Croce rossa italiana ha attivato dei ponti radio presso il Centro operativo comunale per la gestione delle emergenze sanitarie che permetterà il collegamento con il Suem 118 in tempo reale ed anche con l'elisoccorso del Suem 118, Pegaso 51. Il Dipartimento provinciale di protezione civile, inoltre, coordinerà le comunicazioni radio per l'ordine pubblico. Infine, per la sicurezza agli accessi e nell'area dello spettacolo saranno impegnati 160 uomini tra guardie giurate e steward.