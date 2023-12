Capodanno Rai, un grande evento promozionale per tutta la Calabria

CROTONE – La sfida più grande per la città è stata predisporsi al meglio per accogliere tanta gente proveniente da più parti di Italia e della Calabria e la macchina organizzativa è in moto da settimane affinchè tutto vada per il meglio. Mamma Rai in questo è venuta in soccorso occupandosi di tutta la parte tecnica-scenografica con un Ad Rai Com di eccezione perché calabrese. “Io mi sono insediato a giugno come amministratore delegato di Rai Com – dice Sergio Santo, in conferenza stampa del 30 dicembre - e la mia prima firma l’ho messa proprio su questa convenzione e ne sono orgoglioso. La convenzione però non è solo il capodanno Rai a Crotone, che è la punta di diamante, ma ci sono una serie di altri interventi importanti che hanno dato visibilità alla Calabria negli ultimi 6 mesi in maniera considerevole. Puntate dedicate a Linea verde sentieri, Linea blu, linea verde estate, Uno Mattina, Camper, Uno Mattina in famiglia, Geo e Ballando con le stelle ma anche tanta radio. Questa è anche la mia regione e sono orgoglioso di essere calabrese”. Anche Calabria Film Commission ha dato un importante supporto per la promozione della regione. “Come Film Commission siamo onorati di aver partecipato alla realizzazione di questo progetto importante – dice invece Anton Giulio Grande, commissario straordinario Cfc -. Noi ci siamo occupati dei format e degli special quindi di tutte quelle azioni mirate a sostenere la promozione del territoriale a anche le tante forme d’arte e cultura”.

“Il nostro territorio in termini di valore, accoglienza e umanità ha saputo dimostrare ancora una volta quello che sa fare – ha spiegato il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari -. Grazie al governatore Occhiuto per aver scommesso su Crotone e un ringraziamento alla Regione Calabria e alla Rai che ha accolto la scelta del capodanno qui il nostro territorio. Noi siamo pronti ad ospitare questi straordinari eventi di festa perché il capodanno sarà la festa della provincia di Crotone, la festa della Calabria e la festa dell’Italia intera”. Il Sindaco Vincenzo Voce si è detto entusiasta del capodanno in città che non è stato semplice organizzare: “E stata una sfida che abbiamo desiderato, accettato e portato avanti con tante energie messe in campo – dichiara -. Per noi è stata la prima volta, vista la portata mondiale dell’evento, e visto i tanti italiani all’estero che seguiranno la trasmissione. In città c’è tanto entusiasmo ma è chiaro che le criticità continuano così come le riunioni in Prefettura e Questura per fare in modo che l’evento si possa svolgere in sicurezza. Benvenuto anche ad Amadeus, che è amatissimo”. Per la Rai era altresì presente il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea che ha spiegato il grande lavoro Rai: “La macchina organizzativa è già partita qualche settimana fa dal palco, al cast stellare e dimostra quanto il disegno organizzativo sia complesso ed enorme. Noi di Rai siamo felici di essere a Crotone, di essere in Calabria e siamo stati ripagati sin da subito dell’abbraccio caloroso di questa città. Lo scenario poi è stupendo, quindi grazie ad Amadeus che accetta le sfide sempre e le porta avanti con grande passione, a tutte le istituzioni e le forze dell’ordine che stanno facendo un grande lavoro”.