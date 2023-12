Comune, a gara i lavori della piscina ex Coni. Bossi: "regalo di Natale alla città"

Il Comune ha mandato a gara la realizzazione della nuova piscina sui resti del vecchio impianto Coni di viale Cristoforo Colombo. L'importo a base di gara ammonta a 4.871.000 euro su un investimento complessivo di 6.200.000 euro. Le imprese interessate hanno tempo fino al primo febbraio per presentare la domanda ai fini dell'aggiudicazione dell'intervento, i cui lavori sono immediatamente cantierabili. La nuova piscina potrà ospitare, con la sua vasca di 33 metri, gare di pallanuoto. (lunghezza 33m) e con uno spazio tra il mare e la piscina che si trasforma in una piazza dove si possono svolgere attività ricreative.

"Un intervento a costo zero per i cittadini e per il bilancio dell'ente per una struttura che avrà una valenza architettonica e in armonia con il contesto urbano preesistente, pensato per un utilizzo della piscina durante tutto l'anno, a seconda delle condizioni climatiche, apribile e in rapporto diretto col mare grazie alla completa trasparenza dal lato pedonale" informa una nota dell'assessorato ai programmi complessi. "Un regalo di Natale per la città e un passaggio fondamentale per la riqualificazione della struttura e dell'intera area" commenta l'assessore Luca Bossi.