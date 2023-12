Amadeus fa visita all'amico regista Mignucci nell'ospedale di Crotone

CROTONE - Prima di calarsi completamente nella conduzione dello spettacolo "L'Anno che verrà", Amadeus si è recato all'ospedale di Crotone per fare visita all'amico regista Stefano Mignucci che il 29 dicembre si è infortunato cadendo dal palco durante le prove dello show. Mignucci è stato immediatamente soccorso e condotto in ospedale dove il 30 dicembre è stato sottoposto a intervento chirurgico dall'equipe guidata dai medici Broccolo e Villirillo, per ricomporre la frattura del femore.

Amadeus oltre al rapporto professionale è legato da amicizia con Mignucci che è anche il regista di Affari tuoi. Il popolare conduttore ha ringraziato i sanitari del reparto di ortopedia dell'ospedale di Crotone e del Suem 118 e posato con loro per una foto pubblicata sul profilo facebook del Suem 118 di Crotone.