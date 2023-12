Crotone, prime code ai varchi d'accesso al palco de 'L'anno che verrà'

CROTONE - E' dalle prime ore del mattino che tanta gente è arrivata in città per assistere all'evento Rai di fine anno. L'Anno che verrà, appunto, ha già scaldato la piazza di Crotone per una settimana e l'aria di festa si respira da più sere in piazza Pitagora, con la gente che assiste alle prove, per ore in piedi, sotto il grande palcoscenico nel cuore della città.

La macchina della sicurezza si è attivata alle ore 14,00 del 31 dicembre e una lunga fila di persone è già in attesa di accedere all'area contingentata di piazza Pitagora per prender posto nelle prime file, non appena i varchi saranno aperti, dalle ore 18. Molta gente è arrivata a Crotone dalle regione vicine, dalla Sicilia e dalla Basilicata ma tanti anche dal nord Italia approfittando dei voli da Bologna e Bergamo che li hanno fatti atterrare direttamente all'aeroporto di Sant'Anna.