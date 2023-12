Migranti, barca a vela avvistata a Gabella con a bordo 77 persone

CROTONE - Secondo sbarco di migranti in poche ore nell'ultimo giorno del 2023 a Crotone. Dopo i 59 soccorsi nelle prime ore del mattino del 31 dicembre, poco dopo le 10 è stata avvistata una barca a vela con a bordo 77 persone, che si trovava a pochi metri dalla spiaggia in località Gabella, a nord di Crotone, e che era sfuggita ai controlli dei confini nazionali. Alcuni residenti nella zona hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è giunta subito una unità della Guardia di finanza e le forze di polizia coordinate dall'Ufficio immigrazione della Questura. Successivamente è arrivata una motovedetta della Guardia costiera di Crotone che ha affiancato l'imbarcazione e provveduto al trasbordo di parte dei migranti sull'unità militare. Il resto dei profughi è rimasto sulla barca a vela che è stata scortata dalla Guardia di finanza fino a Crotone. Al termine delle operazioni di sbarco è risultato che sull'imbarcazione di 16 metri - che risulta essere partita dalla Turchia nei giorni scorsi - c'erano 77 persone, provenienti da Iran (30), Iraq (14), Afganistan (30), Pakistan (2) e un cittadino turco. Tra i migranti 21 donne e 20 minori. Le condizioni di salute dei migranti sono risultate buone nonostante abbiano trascorso diverse notti in alto mare. I migranti sono stati trasferiti dalla Croce rossa Italiana al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.

Da evidenziare il grande lavoro degli uomini delle forze dell'ordine, che sono impegnati contemporaneamente a gestire l'ordine pubblico per l'evento del Capodanno Rai in piazza Pitagora. Per loro è stato un vero tour de force che ha, però, messo in evidenza la professionalità nella gestione dell'emergenza sbarchi.