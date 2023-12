Tuffo di Capodanno 2024, per i 25 anni si punta al record. Invitato anche Amadeus

CROTONE - Le adesioni fioccano, l’attesa cresce, il count down è già avviato. Perchè il rito del Tuffo di Capodanno è uno degli appuntamenti più attesi a queste latitudini, e l’edizione in cantiere per inaugurare il 2024 è ormai agli sgoccioli. E promette grandi effetti, con una scaletta ricca e variegata, anche doverosa visto il crescendo poderoso in termini di numeri e partecipazione. L’unione fa la forza e il ritorno della collaborazione tra Roberto Garrubba con Enzo Colosimo, rispettivamente presidente e vice, con la presidenza onoraria affidata a Raffaele Marino, i quali hanno messo in piedi l’associazione ‘Tuffo di Capodanno’, ha generato un flusso di idee, entusiasmo, proposte. E novità. Che hanno partorito un evento che promette di essere da record. Anzitutto con richieste che cominciano ad arrivare anche da oltreoceano, come un gruppo di texani e di Los Angeles che hanno chiamato Garrubba anticipando la propria presenza. Ma anche dal nord Europa e, ovviamente, da tutta Italia.

Gli oltre 200 partecipanti della scorsa edizione ‘rischiano’ di essere raddoppiati, anche grazie al traino dell’evento dell’Anno che verrà che porterà in città migliaia di presenze, tra operatori, staff e spettatori, con effetti benefici anche per eventi collaterali o contigui, come ad esempio il Tuffo in programma la mattina successiva. Ed a questo proposito gli organizzatori hanno lanciato la proposta allo stesso Amadeus, invitandolo a tuffarsi con loro la mattina successiva. Sarebbe effettivamente la ciliegina sulla torta di un evento già di per sé zeppo di contenuti.

L’appuntamento è dalle ore 11 nel consueto spazio di mare di fronte il Columbus bar. Francesco Latella con la sua casetta di Radio Studio 97 allestita nelle adiacenze gestirà le operazioni relative alle iscrizioni. L’invito è quello di recarsi in anticipo visto il previsto afflusso di gente prevista. Maggiori dettagli e approfondimenti sulla pagina facebook ‘Tuffo di Capodanno Crotone’.

La storia del Tuffo raggiunge quota 25 anni, un quarto di secolo che merita, dunque, una celebrazione doverosa. E gli organizzatori hanno chiesto e ottenuto il patrocinio del Comune, attivando una serie di iniziative che arricchiscono la proposta. A cominciare dalle t-shirt ricordo che saranno offerte ai partecipanti, ma anche alla premiazione prevista per partecipanti speciali, ossia il più giovane, il più anziano ed anche quello arrivato da più lontano. Insomma, un momento di aggregazione e divertimento che si sposa con la tradizione, in un anno particolare e arricchito da un evento parallelo di portata nazionale e anche da un clima mite che sta caratterizzando le giornate e che dovrebbe perdurare anche per il primo giorno dell’anno. La stima spinge verso quote oltre le 300 unità, numeri davvero enormi per un rito che si protrae da anni, grazie alla passione e determinazione di amanti del mare che hanno portato avanti il progetto anche nelle difficoltà e talvolta nell’indifferenza. Ma la tenacia ha superato le avversità rendendo questo evento tra i più longevi e partecipati a livello nazionale.