Arpacal, nuovi incarichi alla guida dei dipartimenti provinciali, a Crotone confermato Aloisio

Tre cambi e due conferme ai vertici delle strutture territoriali dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le conferme riguardano i dipartimenti di Catanzaro e di Crotone. La gestione del primo, informa una nota, "è stata riassegnata alla biologa Filomena Casaburi, con esperienza pluriennale sulla protezione della salute dai rischi biologici legati all’inquinamento ambientale", a Crotone invece "è stata valorizzata l’esperienza di Rosario Aloisio, chimico impegnato nel monitoraggio dei siti inquinati".

I nuovi incarichi alla guida dei dipartimenti provinciali prenderanno il via dal primo gennaio 2024, dopo oltre dieci anni di stallo, dal momento che le ultime nomine risalivano al 2012, quando a Crotone venne designato Francesco Russo, poi prematuramente scomparso e sostituito da Aloisio. Ci ha pensato il nuovo commissario straordinario Michelangelo Iannone, nominato dalla Regione al posto del generale Emilio Errigo inviato dal Governo a Crotone per coordinare gli interventi di bonifica del Sin, a modificare l'assetto organizzativo con i decreti 634 e 635, pubblicati il 29 dicembre sull’albo pretorio.

Per quanto riguarda le nuove nomine, "il dipartimento di Cosenza verrà diretto da Giacinto Chiappetta, ingegnere civile, dirigente tecnico con esperienza pluriennale alla direzione dei settori tecnico ambientali sia di enti locali che all’ufficio del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Calabria. A Vibo Valentia è stata invece "chiamata Domenica Ventrice, laureata in Chimica e Farmacia, dirigente con esperienza pluriennale nelle attività laboratoristiche con specializzazione nei contaminanti emergenti".

Infine, per la gestione del dipartimento di Reggio Calabria, aggiunge la nota diramata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, "è stata incaricata Francesca Pedullà, biologa esperta e dirigente con esperienza decennale nei programmi nazionali e regionali di monitoraggio delle acque marino-costiere e dei corpi idrici fluviali, coordinatrice del gruppo di lavoro per l'attuazione della direttiva Marine Strategy e referente Arpacal per la biodiversità".