FOTO e VIDEO - La festa continua, record di partecipanti al 25° tuffo di Capodanno, omaggio a Marcello Praticò

CROTONE - Probabilmente sarà stato l'effetto domino dell'Anno che verrà, il tradizionale appuntamento della Rai che da Crotone ha salutato il 2023. Fatto sta che la 25a edizione del Tuffo di Capodanno non è stata solo un successo. Di più! Un'altra festa a distanza di poche ore da quella più grande condotta in piazza Pitagora da Amadeus.

In una splendida giornata di sole, una grande folla posizionata sulla linea di costa che dalla Lega navale porta alla Passerella ha fatto da cornice a circa 400 tuffatori (stima non ancora ufficiale) di ogni sesso ed età che hanno avuto il coraggio di tuffarsi il primo gennaio a mare, in un’acqua non troppo fredda secondo molti ma pur sempre invernale: il doppio rispetto ai partecipanti dello scorso anno.

Gioia, risate, energia e tanta voglia di divertirsi. Tutto questo sui volti dei cittadini che, nonostante abbiano fatto la sera precedente le ore piccole, si sono riversati come un fiume sul lungomare e sulla spiaggia. Costumi colorati e di ogni tipo, qualche cappello di Babbo Natale e tante magliette con le scritte Perché Crotone è bella oppure Visit Crotone, omaggio alla città spensierata e allegra che tutti vorrebbero vivere ogni giorno. Come la ragazza che mentre faceva foto e video ha esclamato “se questa è la città dove si vive peggio in Italia, allora io scelgo di vivere qui”.

Nello spazio antistante il Columbus bar, dalla stazione di Radio Studio 97, Francesco Latella e gli organizzatori dell'iniziativa - Enzo Colosimo, Roberto Garrubba e Raffaele Marino, rispettivamente presidente, vice presidente e presidente onorario dell’omonima associazione Tuffo di Capodanno - hanno tenuto alta la tensione con tanta musica ed interviste. Il record di iscrizioni, con la presenza di tuffatori provenienti da altre regioni e anche dall’estero, secondo Enzo Colosimo “è l’effetto dì di sì perché la gente vuole fare”. E al grido di Crotone, Crotone e con i cori da stadio tipo Oi ma’ chi de stu Cutroni. tuffatori e spettatori hanno dimostrato tanta voglia di fare e di partecipare decretando della giornata.

Per celebrare il raggiungimento del quarto di secolo dell’iniziativa, alla fine della manifestazione sono state consegnate cinque targhe: a Tiffany, turista thailandese, per il Tuffatore che viene da più lontano; a Fofò Scicchitano come Tuffatore senior; a Raffaele Marino Premio Marcello Praticò dedicato al compianto assessore comunale allo sport ed al verde pubblico della giunta Senatore, tra i fautori dell’iniziativa un quarto di secolo fa; a Dora Amoruso come Tuffatrice senior; a Sofia Garrubba targa Tuffatore junior.