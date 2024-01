Un magnifico Capodanno su Rai Uno, la festa piazza di Crotone regala felicità

CROTONE - Una serata di Capodanno magnifica con la Calabria che, grazie alla trasmissione di Rai Uno "L'anno che verrà" da Crotone ha regalato momenti di felicità pura a tutta Italia. Felicità e gioia che sprizzavano da piazza Pitagora piena fino alla massima capienza consentita dagli organismi di pubblica sicurezza: oltre 8000 persone.

Amadeus, alla nona conduzione del Capodanno Rai, è stato un perfetto padrone di casa tenendo sempre alto il ritmo anche grazie ad un cast artistico che ha saputo unire le generazioni: dai tanti bambini presenti ai loro nonni. Tutti a cantare, ballare e divertirsi con la band diretta dal maestro Stefano Palatresi e le esibizioni dei vari Annalisa, The Kolors, Ricchi e Poveri, il Volo, Malgioglio, Dargen D'Amico, Romina Power e Yari Carrisi, Mannini, Rettore, Sangiovanni, Cecilia Gayle, Rose Villain. Ad aprire lo spettacolo andato in onda subito dopo il discorso del presidente Mattarella, sono stati Paola e Chiara che hanno cantato "L'Anno che verrà" di Lucio Dalla. Poi subito grande festa è esplosa in un turbinio di musica, danze, e luci.

Nino Frassica con la 'The plaggers band' ha unito musica e comicità, mentre i blitz degli Autogol hanno portato sul palco anche la comicità legata al calcio. La vera protagonista è stata la piazza di Crotone che ha offerto uno spettacolo nell'imponente spettacolo organizzato dalla Rai. Anche i balconi sulla piazza, pieni di persone, sono diventati momento di intrattenimento durante le pause pubblicitarie. Emozionante ed impressionante il lungo coro che ha proseguito la canzone “Ma il cielo è sempre più” sulle cui note il corpo di ballo de “L'Anno che verrà” aveva reso omaggio a Rino Gaetano. Una esibizione spontanea della gente in piazza che ha convinto lo stesso Amadeus a ripeterla a conclusione dello show poco prima delle 2 del mattino dell'1 gennaio. Una grande festa che si è svolta senza alcun intoppo grazie alla macchina della sicurezza predisposta insieme da Prefettura, Questura, Comune e Protezione civile. Un vero esempio di organizzazione alla quale hanno contribuito anche i cittadini con il loro comportamento responsabile. Il messaggio per il 2024 che arriva da Crotone è nelle parole di ringraziamento per l'accoglienza pronunciate da Amadeus e da tutti gli artisti, nella promozione fatta ad una città sempre considerata in fondo alle classifiche di qualità della vita, ma che nella notte di San Silvestro ha saputo dimostrare il contrario. “Il nostro compito è portato a termine quando il lavoro svolto resta nel tempo e porta qualcosa a gente che prima non c'era. Poi tocca ai cittadini, alle istituzioni darsi da fare per sfruttare quello che facciamo”.