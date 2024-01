Maschera ufficiale di Crotone, pubblicato avviso: proposte entro il 25 gennaio

CROTONE - Ci sarà tempo fino al 25 gennaio per presentare le proposte per la realizzazione della maschera ufficiale di carnevale della Città di Crotone. Lo prevede l'avviso pubblicato sul sito dell’Ente il 29 dicembre 2024. Come aveva anticipato nelle settimane scorse l’assessore alla Cultura Nicola Corigliano, l’amministrazione ha lanciato un concorso di idee che porti alla creazione di una maschera carnevalesca ufficiale della città di Crotone.

“L’iniziativa - spiega l’assessore Corigliano - rientra nell’ambito dei progetti di valorizzazione del territorio ed intende coinvolgere enti, scuole, associazioni, cittadini invitando ad una riflessione metodologica sul significato e le origini della maschera che porti alla creazione condivisa della maschera carnevalesca. E’ anche una occasione per rafforzare il senso di appartenenza e per stimolare la coesione sociale".

Nell’avviso, all'articolo 3, è specificato che Il progetto della maschera dovrà includere anche un costume (a scelta del candidato) e dovrà essere realizzato su file multimediale. Il progetto dovrà essere contraddistinto dai caratteri dell'originalità, e dovrà essere creato esclusivamente per il concorso di idee. La maschera dovrà racchiudere un significato filosofico/scientifico (si pensi a Pitagora, Democede e Alcmeone), antropologico e illustrare un percorso inclusivo, democratico e sociale, ma dovrà anche prendere spunto dai miti e dalle storie (cfr. Faillo, Milone), dalle arti e dai mestieri e dai sapori della nostra terra, si pensi ad esempio ai vini, al miele e al pecorino, eccellenze enogastronomiche famose in tutto il mondo. La proposta non dovrà infrangere o violare i diritti dei terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e non dovrà contenere elementi di incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi, di genere o nazionali.

Al concorso possono partecipare tutti i cittadini residente nel Comune e coloro che, anche se non anagraficamente residenti, siano nati o domiciliati nella città di Crotone. E’ ammessa la partecipazione sia in forma singola che associata, sia da parte dei bambini che degli adulti. La consegna dell'iscrizione può avvenire tramite pec all'indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it indirizzato al Dirigente del Settore 2, o direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Crotone. Al termine della valutazione l’autore della maschera che avrà ricevuto il maggior punteggio, verrà nominato vincitore. Non è previsto alcun premio, fatte salve successive determinazioni dell’Amministrazione comunale.