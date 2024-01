Fdi Crotone, De Simone completa il coordinamento provinciale

"Nelle prossime settimane - annuncia una nota del partito - in attesa che siano indetti i congressi cittadini, saranno individuati i nuovi responsabili dei dipartimenti tematici e quella che sarà la struttura organizzativa che a livello provinciale affiancherà il presidente provinciale".

Contemporaneamente Fdi si sta preparando alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale del 3 febbraio prossimo che saranno ancora consultazioni di secondo livello. Fdi ha annunciato la partecipazione con una propria lista, ma nel comunicato rivela anche che "il partito è già al lavoro per le prossime competizioni amministrative che interesseranno i Comuni della Provincia e soprattutto per le elezioni europee, vero banco di prova per il Governo Meloni e per testare lo stato di salute del partito a livello provinciale".