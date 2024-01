'Cittadinanza attiva' comune di Crotone, pubblicato avviso per l'istituzione dell'albo

CROTONE - E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per l’istituzione dell’albo della 'Cittadinanza Attiva'. "L’avviso è in applicazione del regolamento comunale approvato dal consiglio comunale che ha la finalità di promuovere la partecipazione e collaborazione dei cittadini allo svolgimento delle attività di interesse generale, solidaristiche, integrative e non sostitutive dei servizi istituzionali comunali, prestate in modo personale, spontaneo, senza scopo di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà" ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Nicola Corigliano.

"L’istituzione dell’albo è un modo di coinvolgere i cittadini nella tutela dei beni comuni - spiega l'assessore - creando occasioni di aggregazione sociale basata sulla condivisione di interessi e valori nonché di rafforzamento del senso di comunità quale ottimo antidoto al disimpegno sociale e alla dispersione di competenze presenti a livello cittadino. Essere cittadino attivo significa essere agenti di cambiamento contribuendo a processi virtuosi e rispondere alle diverse esigenze della comunità che ha bisogno dei suoi cittadini per evolversi e crescere".