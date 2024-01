Crotone, il Comitato del centro storico accoglie la proposta di pedonalizzare piazza Pitagora

Il comitato del centro storico di Crotone accoglie favorevolmente la proposta, del gruppo politico Stanchi dei Soliti, di rendere piazza Pitagora zona pedonale.

"Sempre più centri urbani di medie e grandi dimensioni vanno verso la completa pedonalizzazione del centro - si legge in una nota del Comitato - che contribuisce di fatto ad un significativo miglioramento della qualità dell'aria e della sostenibilità ambientale, tematica molto importante per la città di Crotone che soffre di problematiche dovute all'inquinamento".

A tal proposito il comitato del centro storico intende dare il proprio contributo all'iniziativa: "La pedonalizzazione di piazza Pitagora, dopo quella di piazza Duomo e l'allungamento del corso, può essere uno spunto di riflessione per l'istituzione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che è un piano strategico - prosegue la nota - che si basa su strumenti di pianificazione esistenti tenendo in considerazione le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel centro urbano e dintorni. Quindi ben venga il proseguo della pedonalizzazione tenendo sempre conto dei parcheggi per i residenti o le aree di carico e scarico per le attività commerciali". Infine il comitato punta sulla mobilità sostenibile precisandone l'importanza "per dare una forte impronta green di cui la città ha bisogno".