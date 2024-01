Crotone, il sindaco Voce incontra il commissario Errigo per discutere di bonifica

CROTONE - Si è tenuto un incontro tecnico – operativo, nella mattina del 4 gennaio, tra il sindaco Vincenzo Voce e il commissario straordinario per la bonifica, generale Emilio Errigo che ha messo al centro le problematiche relative alla bonifica dell’area degli ex siti industriali. Questo incontro segue ad una serie di altri avvenuti nelle scorse settimane.

"Si lavora nella convinzione che il 2024 possa essere l’anno decisivo per la bonifica degli ex siti industriali di Crotone - si legge in una nota dell'Ente -. Anno decisivo se Eni convergerà sulla inevitabilità di realizzare un'opera di bonifica reale e di risanamento del territorio crotonese. Si è comunque sulla strada giusta - prosegue la nota - in quanto sia l’amministrazione comunale sia il commissario stanno lavorando in sinergia con l’obiettivo di sostenere il percorso di una bonifica che rimuova, in sicurezza, quello che il sindaco ha più volte definito i “veri veleni”. In "sinergia" con altri enti interessati "come la Regione e la Provincia" si svilupperanno una serie di incontri "istituzionali a livello ministeriale finalizzati ad un ampia convergenza su quelle che sono le reali esigenze del territorio in materia di salvaguardia ambientale".

Oltre alla bonifica si è discusso di altre problematiche ambientali quali il CIC e il Tenorm presenti in siti diversi da quello dell’area industriale oltre che del dragaggio del porto e monitoraggio dello spazio marittimo rientrante all’interno dell’area SIN perimetrata, area marittima attualmente inibita alla balneazione e alla pesca.