L'architetto Pultrone progettista del Psc: l'assessore, l'Ordine ed il segreto di Pulcinella

La nomina dell’architetto Francesco Giovanni Pultrone per la progettazione del Psc, il nuovo piano regolatore generale, era ampiamente annunciata. Cinque mesi fa, l’Ordine degli architetti aveva lamentato la scelta di un esterno e sperato, invano, in una selezione pubblica. Senza fare nomi naturalmente, mentre in quegli stessi giorni nell’edizione del primo agosto il Crotonese anticipava la scelta di Pultrone sotto il titolo “Greco ha scelto già il progettista”.

Insomma, il segreto di Pulcinella. Da tempo, del resto, l’assessore all’urbanistica si accompagnava nelle uscite pubbliche con il progettista catanzarese, a sua volta “scortato” da qualche collega crotonese magicamente finito, anche lui, nel raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della redazione del piano strutturale comunale, del regolamento edilizio e della valutazione ambientale strategica.

Pultrone lavorerà gomito a gomito con gli architetti Rossana Scavelli, Luigi Manfredi, Antonio Castelliti e l’ingegnere Giovanni Megna. Tutti crotonesi e tutti selezionati con l’infallibile metodo dell’intuitu personae, per un incarico che costerà al Comune complessivamente 166.840 euro e 90 centesimi. Niente di illegale, l’importo netto è sotto soglia e la legge, il nuovo codice degli appalti, consente la chiamata diretta. E poi questa volta c’è la benedizione dell’Ordine.