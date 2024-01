In auto con i figli ed un chilo di eroina: arrestati marito e moglie

CROTONE - In auto avevano i figli in tenera età, ma anche un chilo di eroina. Per questo marito e moglie, di 42 e 39 anni, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Crotone. I due stavano percorrendo la rotatoria nei del cavalcavia sud della città quando sono stati visti dagli agenti della Mobile che hanno notato l’uomo, conosciuto per i suoi pregiudizi specifici, alla guida del veicolo. Alla vista degli agenti l'auto ha accelerati allontanandosi a velocità sostenuta. La manovra ha insospettito i poliziotti i quali hanno seguito e raggiunto l’automezzo, a bordo della quale si trovava anche la moglie, anche lei con pregiudizi, e i due figli in tenera età. Nel corso del conseguente controllo, sotto il sedile, gli operatori hanno ritrovato una busta con due panetti avvolti con nastro adesivo, contenenti poco più di un chilogrammo di eroina. La sostanza rinvenuta è stata sequestrata, i due coniugi sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.