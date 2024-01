Psc Crotone, l'ordine degli architetti: né benedizione né coinvolgimento

Arch. Francesco Livadoti

Presidente Ordine Architetti PPC

Non vi è stata alcuna benedizione, né tantomeno il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti circa l’individuazione dei nominativi a cui affidare l’incarico di redigere il Progetto Definitivo del PSC del Comune di Crotone. Ne poteva essere altrimenti, considerato che si tratta di una prerogativa degli Uffici preposti. Invece, cosi come sta accadendo con qualsiasi altra decisione da parte di questa amministrazione, si apprende sempre e solo dalla stampa o da atti che si trovano pubblicati sui canali. Come nel caso dell’affidamento diretto dell’incarico di redigere il Progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE) all’Architetto Egizia Gasperina già Progettista di Antica Kroton.

Mentre l’Ordine degli Architetti insieme agli altri Ordini Professionali hanno già chiesto la nascita di un URBAN CENTER specifico sulla Piazza ed il conseguente e naturale Concorso di idee o di progettazione, che possa permettere a tutti i Professionisti della Città di cimentarsi con il Progetto, ma l’Amministrazione tira dritto per la sua strada, malgrado le nostre richieste, disponibilità e contributo. Sia chiaro che per entrambi è opportuno precisare, la stima ed il rispetto verso i colleghi Professionisti individuati, ma non siamo d’accordo sul metodo.