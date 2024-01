Asp Crotone, arrivano 5 nuove ambulanze, ma al 118 mancano ancora medici

CROTONE - L'Asp ha ricevuto cinque nuove ambulanze di ultima generazione che verranno assegnate, in aggiunta a quelle già in dotazione, alle cinque postazioni della provincia del Suem 118: due alle due postazioni di Crotone, una alla postazione di Cirò Marina, una alla postazione di Isola Capo Rizzuto ed una alla postazione di Mesoraca. In una nota stampa la Direzione dell’Asp di Crotone ritiene che "questo rafforzamento della flotta delle ambulanze nella rete di emergenza urgenza consentirà di migliorare significativamente il servizio alla popolazione locale. Queste ambulanze tecnologicamente avanzate consentiranno infatti una più rapida ed efficiente presa in carico dei pazienti".

L'arrivo della nuove ambulanze va collocato nel quadro dell’azione regionale di un acquisto complessivo ben 60 mezzi di soccorso sanitario per le ASP calabresi utilizzando i fondi del POR 2014-2020 avvenuto ad ottobre scorso. Resta aperto il problema di chi salirà a bordo delle ambulanze considerata la grave carenza di medici nel Suem 118.