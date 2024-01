Avevano rubato 12 quintali di mandarini: denunciate 4 persone

BELVEDERE SPINELLO - Li hanno beccati con il bottino ancora 'fresco': 12 quintali di mandarini. Per questo quattro persone, tre uomini e una donna, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso di agrumi. A loro i carabinieri della stazione di Belvedere Spinello sono arrivati a seguito della segnalazione di due aziende agricole del luogo cha avevano notato dei consistenti ammanchi di frutta tra la metà del mese di novembre e quella di dicembre appena trascorso. L’ampiezza delle coltivazioni ha reso difficile il monitoraggio costante, ma i servizi di controllo del territorio organizzati dai militari dell’Arma con lo specifico obiettivo sono riusciti a intercettare e identificare, in due distinte giornate, sempre nell’arco orario serale, le persone che si stavano apprestando a rubare ancora gli agrumi, bloccando l’immediato tentativo di fuga e recuperando la refurtiva, per un peso di circa 12 quintali complessivi tra mandarini e clementine. I tre uomini e una donna, di varie età, tutti residenti a Crotone, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso. La frutta recuperata e restituita ai legittimi proprietari è stata dagli stessi donata in beneficenza.