Pallagorio, al Muzé apre il laboratorio di archeologia

PALLAGORIO - Il Muzé, centro culturale d'eccellenza in Arberia crotonese, apre le porte ad un entusiasmante viaggio nel tempo con il Laboratorio di Archeologia dedicato ai giovani esploratori dai 6 ai 13 anni. L'attesissimo Open Day avrà luogo domenica 7 gennaio alle ore 17.00, promettendo un'esperienza straordinaria nel mondo delle civiltà perdute. Ispirati dalla passione per la scoperta e la conoscenza, l'archeologa Filomena Rizzo e la maestra Raffaella Bossio, del team di Fili Meridiani, hanno espresso entusiasmo per questa iniziativa.

Filomena Rizzo afferma: "Il Laboratorio di Archeologia al MUZÉ è un'opportunità unica per i giovani di avvicinarsi alla storia in modo interattivo, imparando a decifrare il passato attraverso le tracce lasciate dalle antiche civiltà. Viviamo in un’area ricca di storia e di civiltà che si sono succedute nel tempo. È importante sensibilizzare i bambini e e i ragazzi e far comprendere loro quanto è ricco il nostro territorio”.

Raffaella Bossio aggiunge: "Siamo entusiasti di coinvolgere i partecipanti in attività pratiche e sul campo, trasformando l'apprendimento in un'avventura coinvolgente. Questo Open Day è un'occasione straordinaria per stimolare la curiosità dei giovani e farli innamorare della bellezza della storia che qui ovunque ci circonda. Il laboratorio rappresenta un connubio perfetto tra educazione e divertimento, offrendo ai giovani una prospettiva unica sul passato. Invitiamo caldamente tutti a partecipare a questa straordinaria avventura nel passato, esplorando il MUZÉ e arricchendo le proprie conoscenze in modo coinvolgente. Vi aspettiamo per condividere insieme questa emozionante scoperta! Il laboratorio si svilupperà in 7 giornate da domenica 7 gennaio sino al mese di maggio: Open day, Introduzione archeologia e attività di scavo, Pulitura e ricostruzione manufatti, Disegni e forme, Creazione e manufatti in terracotta, Allestimento museo, Uscita didattica