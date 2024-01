Strage di giovani sulla statale Jonica 106, quattro morti in uno scontro frontale

Tragico incidente stradale nella provincia di Catanzaro. Quattro persone, tutte giovani, sono morte in uno scontro frontale avvenuto sulla statale Jonica 106 nei pressi di Montauro, a pochi chilometri dal capoluogo di regione. Le vittime, tre donne ed un uomo, viaggiavano a bordo di una Fiat Panda in direzione della provincia di Reggio Calabria. Sull'altra vettura, una Fiat Idea, transitava in direzione nord una sola persona che è rimasta ferita ed è stata trasferita in ospedale. Le vittime sono tutte del reggino.