KravMaga Academy, ripartono i corsi dal 9 gennaio 2024

CROTONE- Ripartono i corsi della KravMaga Academy dal 9 gennaio 2024, ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.30 alle 21.30 presso la palestra dell'Iti Santoni. L' associazione è l'unica riconosciuta dall'IKMI(International Krav Maga Institute) su territorio calabrese per la pratica della disciplina del Krav maga e i corsi uniscono all'insegnamento tecnico l’esperienza trentennale maturata nell’ambito del self defence e la promozione dei valori sociali e culturali che da sempre connotano l'associazione.

"La necessità sociale di porre in rilievo termini quali legalità, rispetto, salvaguardia è oggi più che mai predominante - si legge in una nota dell'associazione - come sottolineato anche dalla scelta della Treccani del termine "Femminicidio" quale parola simbolo del 2023. In tale contesto, ciascuno possa è chiamato a intervenire per un deciso cambio di rotta comportamentale ed educativo.

L'associazione - prosegue la nota - da sempre attivamente impegnata su territorio nella prevenzione di ogni forma di violenza, rinnova quindi la propria risposta a questa emergenza sociale attraverso la ripresa dei propri corsi di difesa personale dal 9 gennaio. Per info: kravmaga.kroton.academy@gmail.co