Crotone, prosegue l'attività del Noa contro l'abbandono dei rifiuti

CROTONE - L'attività di controllo del NOA (Nucleo Operativo Ambientale) del comando di Polizia Locale, coordinato dal comandante Francesco Iorno, prosegue la sua azione di contrasto all’abbandono indiscriminato di ingombranti. A tal proposito, i controlli con l’ausilio di fototrappole che si effettuano nei quartieri cittadini hanno permesso di identificare e sanzionare soggetti per l’abbandono di un divano in via Nazioni Unite. Gli stessi hanno dovuto recuperare il rifiuto per smaltirlo in modo corretto.