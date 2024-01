Un Natale di solidarietà per l'Associazione italiana ricerca contro il cancro

CROTONE - Sono state due ore di spettacolo, moda, eleganza in una magica serata di festività natalizie, il tutto all’insegna della Solidarietà quella dello scorso 21 dicembre svoltasi al Teatro Apollo di Crotone. Si può racchiudere in queste poche parole il senso dell’iniziativa “Natale con Noi” promossa e sponsorizzata da Evelyn Boutique e coadiuvata dalla Acs di Gino Foglia, giunta alla sua 25esima edizione, anche quest’anno dedicata all’AIRC Calabria. Ideata dalla titolare della Boutique, Lina Marino (alias Evelyn) e dal figlio Roberto Garrubba, che alla fine si è dichiarata molto soddisfatta per i risultati ottenuti a cominciare dalla solidarietà a cui, con generosità e impegno, dedica tutte le sue forze per contribuire alle finalità dell’AIRC.

Evelyn ha ringraziato ancora una volta gli sponsor privati che rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione, e ha espresso elogi a Maurizio Principe e all’avv. Iannotta per l’impegno e la generosità, resa x la solidarietà e la ricerca. Per l’occasione è stata donata una targa all’Avv. Iannotta. Maurizio Principe, delegato Airc per la Calabria ha ringraziato Evelyn per il suo grande impegno nel sociale e ha ricordato che “la ricerca costa, ma la vita non ha prezzo!”.

La presentazione della serata è stata affidata al conduttore della Rai, Savino Zaba, che con competenza e maestria, ha tenuto la Platea sempre partecipe, invitando a sostenere la Ricerca per aiutare chi ha bisogno di noi. Tantissime “ Risate” al bravissimo comico cabarettista di Zelig, Sergio Viglianese, che ha coinvolto con la sua sana e intelligente comicità tutto il pubblico. Grande esibizione del tenore lirico napoletano Giuseppe Gambi, che ha fatto cantare anche tutti i presenti. I balletti dei piccoli della Scuola di Danza Sad, guidati dalla loro brava maestra Mabel, hanno dato un augurio per un “Natale con noi speciale “. I momenti di moda, sono stati seguiti dalla bravissima Antonella Papaleo, che con le sue ragazze, ha curato le sfilata di Evelyn, capi di indiscussa eleganza indossati da bellissime modelle che hanno incantato il pubblico presente. Ancora una volta si sono uniti in modo perfetto il mondo della beneficenza e quello dello spettacolo dando vita ad una serata, a detta di tutti, piacevolissima ed indimenticabile. Un mix di divertimento e di tanto amore per il futuro nella consapevolezza che fare del bene aiuta se stessi e chi ci circonda. Lo spettacolo si è concluso con la Riffa di Beneficenza, 8 importanti premi donati per l’evento per lo più da gioiellerie ed estratti in sala alla presenza di un notaio, il primo premio (da sempre) creato per l’occasione dal Maestro orafo Gerardo Sacco, che ha ringraziato Evelyn per l’opportunità che gli da’ da tanti anni a realizzare qualcosa proprio per la ricerca. Il ricavato della stessa riffa è stato devoluto interamente all’Airc. Insomma, un grande successo per la magnifica ed emozionante serata e dal palco dell’Apollo Evelyn dà appuntamento alla prossima edizione di Natale con Noi!!