Corso di archeologia e storia del Gak, si comincia giovedì 18 gennaio

Giovedì 18 gennaio 2024 : relatore Francesco Vignis: “70 anni di Televisione: la sua funzione comunicativa ed educativa”.

: relatore Francesco Vignis: “70 anni di Televisione: la sua funzione comunicativa ed educativa”. Giovedì 25 gennaio 2024 , relatore Antonio Scerra: “Il valore della tutela del patrimonio culturale, tra modelli virtuosi e scempi insanabili”.

, relatore Antonio Scerra: “Il valore della tutela del patrimonio culturale, tra modelli virtuosi e scempi insanabili”. Giovedì 1 febbraio 2024 : relatore Giuseppe Celsi: “Il Marchesato degli Amalfitani di Crucoli”.

: relatore Giuseppe Celsi: “Il Marchesato degli Amalfitani di Crucoli”. Giovedì 8 febbraio 2024 : relatore Giuseppe Nicoletti: “Il territorio di Crotone, tra IV e III secolo a. C.”.

: relatore Giuseppe Nicoletti: “Il territorio di Crotone, tra IV e III secolo a. C.”. Giovedì 15 febbraio 2024 : relatrice Agnese Racheli: “l relitti del marmo: estrazione, trasporto e ideologia”.

: relatrice Agnese Racheli: “l relitti del marmo: estrazione, trasporto e ideologia”. Giovedì 22 febbraio 2024: relatore Giovani Maria Arone: “Il culto di Apollo e Dioniso nella scuola pitagorica”.

relatore Giovani Maria Arone: “Il culto di Apollo e Dioniso nella scuola pitagorica”. Giovedì 29 febbraio 2024 : relatore Francesco Liperoti: “Crotone medievale: dalla tarda antichità alla conquista aragonese”.

: relatore Francesco Liperoti: “Crotone medievale: dalla tarda antichità alla conquista aragonese”. Giovedì 7 marzo 2024 : relatore Tommaso Tedesco: “Crotone 1976: l’archeologia si è fermata”.

: relatore Tommaso Tedesco: “Crotone 1976: l’archeologia si è fermata”. Giovedì 14 marzo 2024 : relatore Andrea Pesavento: “Lavori alle fortificazioni di Crotone: dagli Angioini al Viceregno”.

: relatore Andrea Pesavento: “Lavori alle fortificazioni di Crotone: dagli Angioini al Viceregno”. Giovedì 21 marzo 2024 : relatore Giuseppe Rende: “Il Castello di Crotone”.

: relatore Giuseppe Rende: “Il Castello di Crotone”. Giovedì 28 marzo 2024 : relatrice Chiara Capparelli: “Costruire in pietra tra tradizione e innovazione nelle realtà coloniali: i casi della Crotoniatide e della Sibaritide”.

: relatrice Chiara Capparelli: “Costruire in pietra tra tradizione e innovazione nelle realtà coloniali: i casi della Crotoniatide e della Sibaritide”. Giovedì 4 aprile 2024 : Raffaella Varano: “Le antiche chiese perdute di Cotrone”.

: Raffaella Varano: “Le antiche chiese perdute di Cotrone”. Giovedì 11 aprile 2024 : relatore Tommaso Tedesco: “Ricognizioni e prospezioni alla Cinta Muraria cinquecentesca”.

: relatore Tommaso Tedesco: “Ricognizioni e prospezioni alla Cinta Muraria cinquecentesca”. Giovedì 18 aprile 2024 : relatore Giulio Grilletta: “Crotone: due navi, una città”.

: relatore Giulio Grilletta: “Crotone: due navi, una città”. Mercoledì 24 aprile 2024 : relatrice Colette Fischer: “Il culto di Hera: gli Heraia in Grecia e in Magna Grecia”.

: relatrice Colette Fischer: “Il culto di Hera: gli Heraia in Grecia e in Magna Grecia”. Giovedì 16 maggio 2024: relatore Roberto Spadea: “Uomini, traffici e mercati nella polis Kroton, tra VI e V secolo a.C.”.

Per giovedì 2 maggio 2024 e giovedì 9 maggio 2024 sono previsti incontri ma è ancora da confermare il relatore. Il Calendario del Corso potrà essere sottoposto a variazioni per esigenze organizzative. La frequenza del corso è aperta a tutti, previa iscrizione (obbligatoria) che si potrà fare presso il Museo di Pitagora, nei giorni previsti per gli incontri e prima dell’inizio degli stessi, oppure telefonando al n. 347.24.02.578. Per la partecipazione agli incontri è preferita la prenotazione telefonica ai numeri 0962.27.697 oppure 379.133.8626.