Rintracciato in Lettonia indagato per omicidio avvenuto a Torretta nel 2017

Era a processo per omicidio l'uomo di 46 anni del quale da maggio scorso non si avevano più notizie. A rintracciarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina a seguito di un mandato di cattura internazionale. L'uomo è Mihails Dimitriks accusato di essere uno degli autori dell'omicidio di Yuri Zinchenko, ucraino trovato cadavere il 3 settembre del 2017 in un'automobile abbandonata sulla spiaggia di Cariati. L'omicidio avvenne qualche giorno prima in una casa di Torretta di Crucoli molto probabilmente per vicende legate al traffico di essere umani. Zinchenko, che nel 2010 era stato arrestato a Crotone perché ritenuto lo scafista di una imbarcazione carica di migranti, sarebbe stato legato ad una organizzazione che faceva venire in Italia donne dell'Est per sfruttarle. In pratica si facevano pagare sia da chi voleva venire in Italia a fare la badante o il bracciante, sia da coloro ai quali fornivano la manodopera. Tra loro c’erano stati problemi di spartizione di denari e questo sarebbe il movente principale dell'omicidio.

Per l'omicidio furono fermate tre persone mentre un quarto uomo è risultato sin dall'inizio irreperibile. Tra i fermati c'era appunto Dimitriks che poi venne arrestato e condannato all'ergastolo in primo grado. A seguito del ricorso in Appello la sentenza venne annullata per incompetenza territoriale e quindi venne istruito un nuovo procedimento. L'uomo venne scarcerato per decorrenza dei termini cautelari e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma a Cirò Marina. A maggio però si allontanava non facendovi più ritorno. Pertanto, la Corte d’Assise di Catanzaro, acquisite le informative dei Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, aveva emesso, in pochissimo tempo, un mandato di cattura internazionale a carico del quarantaseienne lettone: si tratta del Mandato d’Arresto Europeo, un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro dell’Unione Europea che, dal 2005, consente l’arresto e la consegna da parte di altro Stato membro di un soggetto ricercato. Collaborazione e impegno sinergico tra diversi attori che, nei giorni scorsi, hanno finalmente portato al rintraccio, in Lettonia, del ricercato, fermato dalle Autorità locali in stato di ebrezza alcolica alla guida di un’autovettura. Per lui si sono aperte le porte del carcere, in attesa che il processo, tuttora in corso, stabilisca le responsabilità nell’omicidio.