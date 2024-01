L'Orchestra Sinfonica di Odessa entusiasma nel concerto a Crotone

CROTONE - L'auditorium del “Sandro Pertini”, gentilmente messo a disposizione dalla Dirigente Anna Maria Maltese, era stracolmo ad acclamare la bellissima esecuzione della “Orchestra Sinfonica di Odessa”, che ha concluso un anno artistico della Società Beethoven Acam 2023 di Crotone, all’insegna dei grandi avvenimenti, e che, ancora una volta, ha posto Crotone fra le città d’arte più accreditate. Il Natale si sa è festa di gioia e serenità e l’orchestra sinfonica di Odessa ha saputo regalare momenti di vero godimento artistico. Valzer, polke, sinfonie d’opera, divertimenti musicali, melodie intramontabili, con gli Strauss che hanno dominato il programma, sono stati gli ingredienti che per oltre un’ora e mezza hanno entusiasmato il pubblico. Tantissimi i giovani, musicisti e non, che, non solo hanno seguita l’intera Stagione concertistica, ma non sono voluti mancare all’appuntamento con un’orchestra sinfonica altamente professionale. Il direttore, il maestro Hobart Earle, con il programma presentato, ha saputo costruire un viaggio senza fine arricchito da una esecuzione ricca di pathos, che dimostra una solida intesa tra gli interpreti. Espressività e perfezione tecnica, gradazione di colori hanno reso l’ascolto travolgente, tanto da condurre tutti i presenti estasiati nei meandri dell’architettura sonora. Una conclusione artistica che è già il presupposto per un 2024 probabilmente ricco di molte sorprese, che inizierà domenica 20 Gennaio 2024, presso l’Auditorium del Liceo Musicale “O.Stillo” con il duo Violino e pianoforte - Sergio Messina e Marino Nicolini, alle ore 18,00.