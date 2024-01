Friuli, raccolta fondi per la famiglia del camionista crotonese perito in un incidente

Avviata una raccolta fondi per la famiglia del camionista crotonese Pierantonio Petrocca. "Piero - ricorda Donato Amato, l'amico che ha avviato l'iniziativa - è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari in seguito al tragico incidente del 2 gennaio sulla Cimpello-Sequals. Questa raccolta fondi su gofundme è un modo per dimostrare la nostra vicinanza ai suoi cari: Piero lascia una moglie e due figli".