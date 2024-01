Papanice, segnaletica e bitume, Megna: "lavoriamo per migliorare la qualità della vita"

"Papanice si trova oggi nel pieno di un processo di riqualificazione, fortemente voluto dal sindaco e dal sottoscritto che mira a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti". L'ufficiale di governo della frazione, il consigliere Antonio Megna, informa che da "stamattina (mercoledì 10 gennaio, ndr) e per tutta la prossima settimana verrà implementata la segnaletica stradale informativa per tutta la frazione". Inoltre, "nei giorni scorsi, come già comunicato in precedenza, è stato effettuato il sopralluogo da parte del Comune rispetto ai lavori di bitumazione nella frazione, lavori per i quali sono state mosse contestazioni alla ditta incaricata. Ci confronteremo con gli uffici - assicura Megna - per far sì che venga risolto il disagio creato".