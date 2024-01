VIDEO - Nevicate abbondanti in Sila, nel week end inizia la stagione sciistica

Si apre la stagione sciistica in Sila dove da qualche giorno è iniziato a nevicare in modo copioso. Innevate le piste delle due località turistiche dove la neve ha raggiunto i 60 cm in cima a Botte Donato permettendo così al 'Gatto delle nevi' di mettersi al lavoro per battere le piste. Mercoledì a Lorica, infatti, Ferrovie della Calabria – che gestisce l'impianto – insieme ai maestri di sci ha messo in sicurezza le piste di Valle dell'Inferno e l'apertura è prevista per il fine settimana. Nell'impianto di Camigliatello, gestito da Arsac, invece si attendono le nevicate previste nei prossimi giorni per poter battere le piste in modo adeguato e sicuro. Nelle due località sono, comunque, attivi di campi scuola con i maestri federali di sci e snowboard già presenti e pronti a lavorare per insegnare i trucchi del mestiere a grandi e soprattutto piccini.

Aspettano la neve anche negli impianti di provincia di Crotone. A Villaggio Palumbo la neve c'è già ma non è abbastanza per poter battere le piste. Giovedì sono attese nuove copiose imbiancate che permetteranno di aprire le piste agli appassionati già nel fine settimana. Da ricordare che sull'impianto di Palumbo Sila – che è a gestione privata - c'è l'interesse della Regione per acquisirli e nelle prossime settimane si dovrebbe riuscire ad avviare l'iter.

Per quanto riguarda la viabilità, le strade – sia la statale che le provinciali – sono percorribili per arrivare a Trepidò, Camigliatello e Lorica ma sempre con prudenza, tenendo a bordo le catene o montando le gomme invernali.