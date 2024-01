Crotone, inaugurata la 'stanza arcobaleno' all'istituto Alfieri

La stanza arcobaleno è stata inaugurata stamattina, 11 gennaio, all’Ic Vittorio Alfieri di Crotone; una stanza colorata, inclusiva, che è già la terza in città. A promuovere il progetto è stata la Commissione pari opportunità che intende ricrearla in tutte le scuole con giochi, colori e pupazzi. L’allestimento è stato possibile grazie agli sponsor che la commissaria Valentina Borrelli è riuscita a coinvolgere.

“E’ un ambiente accogliente, comodo, nel quale i bambini possono ritrovare se stessi – spiega Gisella Parise, dirigente dell’istituto Alfieri - e ringrazio il Comune e la Commissione pari opportunità che hanno pensato alla nostra scuola. Questa era infatti un aula laboratorio per la disabilità ma adesso è stata resa ancora più bella. La disabilità è un tema importante – precisa - che va gestito anche da educatori e figure professionali e, in questo, devo dire che le risorse della Regione Calabria, che ha dato tutta se stessa nei nuovi progetti che sta portando avanti, ci saranno di grande aiuto”. Presente all’inaugurazione anche l’assessora alle Politiche sociali, Filly Pollinzi e la presidente della Commissione pari opportunità, Anna Maria Oppido che si è detta soddisfatta per il lavoro svolto dal gruppo, ringraziando anche gli sponsor e precisando che “purtroppo per le scuole del meridione c’è ancora tanto da fare ,ma noi continueremo ad impegnarci affinchè tutte le scuole di Crotone abbiano la loro stanza arcobaleno”.