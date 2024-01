Nascondeva marijuana in casa: arrestato crotonese

CROTONE - Gli agenti della Squadra volanti hanno arrestato un uomo di 33 anni di Crotone per detenzione ai fini di spaccio di droga. I poliziotti, nel corso di un controllo a Cantorato, hanno notato l'uomo, conosciuto per i suoi pregiudizi specifici, intento ad effettuare dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento. Insospettiti dall’atteggiamento particolarmente guardingo del 33enne alla vista della volante, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo all’interno dell’immobile, che ha consentito il rinvenimento di due involucri di marijuana del peso complessivo di 45 grammi, un bilancino elettronico di precisione, nonché vario materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e posto a disposizione della Procura della repubblica presso il Tribunale di Crotone.