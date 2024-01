Aeroporto: Occhiuto rivela che Ryanair conferma i voli da Crotone che da tre passerebbero a quattro

CROTONE - Ancora una settimana di pazienza, poi i crotonesi potranno tornare a prenotare i voli Ryanair dall'aeroporto di Crotone. Per tre, forse addirittura quattro destinazioni nazionali. Lo ha rivelato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine del congresso provinciale di Forza Italia. Interpellato dai cronisti sulla paventata fuga delle compagnie low cost dagli scali del sud Italia, il governatore ha tranquillizzato: "la prossima settimana Ryanair metterà in vendita i biglietti per i voli da Crotone per Bergamo, Bologna e Treviso - ha annunciato Occhiuto - ma stiamo ragionando con i vertici di Ryanair per istituire un altro volo da Crotone per una città del nord Italia". Le indiscrezioni vorrebbero che quella destinazione sia Torino, così da coprire l'intero nord della penisola. L'incontro di Occhiuto con i manager di Ryanair dovrebbe tenersi intorno alla metà del mese di gennaio.