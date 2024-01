Centrodestra, Paroli agli alleati: in Europa non si può governare con tutti

CROTONE - "Forza Italia vuole a governare in Europa, ma non si può governare con tutti. Non ci si può alleare con chi non crede in Europa”. Lo ha detto Adriano Paroli, vice capogruppo di Forza Italia al Senato, aprendo il congresso provinciale del partito a Crotone. Un messaggio chiaro agli alleati del centrodestra che per le prossime elezioni europee si stanno avvicinando all'estrema destra. Paroli, che ha presieduto l'assemblea degli iscritti ha sottolineato: "Forza Italia è un partito in salute ed è apprezzata e ritenuta affidabile in Europa. Il centrodestra è solido per la forza che Berlusconi ha messo negli anni passati più che per i comportamenti degli alleati. Guai a pensare chi ha la macchina più grossa. Guida chi sa strada e sa dove andare. Guida chi ha idee chiare su ciò che si può fare e non si può fare”