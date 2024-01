Forza Italia: Torromino rieletto per acclamazione coordinatore provinciale. I componenti del direttivo

Sergio Torromino confermato alla guida di Forza Italia nella provincia di Crotone. L'ex parlamentare è stato rieletto per acclamazione dall'assemblea congressuale i cui lavori si stanno tenendo nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 gennaio, al lido degli Scogli alla presenza del governatore calabrese Roberto Occhiuto, del vice capogruppo di Forza Italia al Senato, Adriano Paroli e del coordinatore regionale azzurro Francesco Cannizzaro che è anche vice capogruppo del partito alla Camera. Scontata la conferma di Torromino alla carica di coordinatore provinciale considerato che nella fase precongressuale l'ex deputato aveva raccolto 1.500 tessere a fronte dei 500 tesserati del contendente Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone e sindaco di Cirò Marina.

“I personalismi - ha detto Torromino - hanno fatto del male al territorio, ma oggi c'è sintonia a tutti livelli istituzionali ed ora dipende da noi: se ricadiamo nei personalismi facciamo altri danni”. Quindi Torromino ha chiesto ad Occhiuto di modificare la legge elettorale regionale: “L'attuale sistema elettorale – ha detto - ha fatto in modo che non ci fosse alcun rappresentante di Crotone. Per questo bisogna rivedere la legge elettorale perché è giusto che Crotone abbia la sua rappresentanza in consiglio regionale”.

Una richiesta ribadita anche da Cannizzaro: “E' un dovere di Forza Italia iniziare a creare le condizioni per fare in modo che Crotone possa avere rappresentanti istituzionali. Noi saremo impegnati in questa direzione, ma oggi è pur vero che Crotone vanta il migliore consigliere regionale che è Roberto Occhiuto”.

L'assemblea ha inoltre eletto i dodici componenti del coordinamento provinciale del quale fanno parte: Giuseppe Fiorino, Gianluca Bruno, Enrico Pedace, Teresa Ioppoli, Sara Sarcone, Andrea Tesoriere, Chiara Zizza, Barbara Ventura, Francesca Aloisio, Alessia Lerose, Pierluigi Benincasa e Domenico Bruno.

Sono delegati al congresso nazionale di Forza Italia: Giuseppe Fiorino, Gianluca Bruno, Enrico Pedace, Andrea Tesoriere, Ferdinando Militerno, Luigi Marinello e Umberto Lorecchio.