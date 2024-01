Occhiuto: la statale 106 nel crotonese sarà completata entro cinque anni

La strada statale 106 sarà completata entro cinque anni. Parola del governatorte della Calabria Roberto Occhiuto che, margine dei lavori congressuali di Forza Italia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, più specificamente dei finanziamenti necessari, che è poi la nota dolente dell'eterna vicenda 106.

"In vent'anni della statale 106 abbiamo solo parlato - ha affermato Occhiuto - e in vent'anni è stato ottenuto un finanziamento soltanto di un miliardo, mentre in due anni siamo riusciti ad ottenere 3 miliardi, che poi sono 3 miliardi e mezzo perché sono stati aggiunti altri fondi del Fsc regionale e nazionale. Risorse - ha specificato Occhiuto - destinate soprattutto ai tratti che interessano la provincia di Crotone. La statale 106 - ha aggiunto - la deve fare l'Anas ma la Regione ha fatto pressioni sul governo per ottenere le risorse e sull'Anas perché facesse i progetti. Questo ci consentirà di vedere conclusa la 106 entro cinque anni, con buona pace dui chi si lamentava che i 3 miliardi ottenuti con la legge di bilancio fossero spalmati in 15 anni".