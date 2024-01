Rifiuti bonifica Eni Rewind, Occhiuto: c'è vincolo, ma devono decidere i territori se rimuoverlo

CROTONE - "Sulla bonifica della zona industriale c'è un vincolo attualmente che prevede che i rifiuti debbano essere mandati fuori dalla Calabria". E' quello che ha ribadito il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto a margine del congresso di Forza Italia svolta venerdì 12 gennaio a Crotone.

Occhiuto ha spiegato: "Ho detto ad Eni Rewind che per quanto ci riguarda l'attività della bonifica deve continuare e che, per quanto mi riguarda, è importante che ci sia il consenso dei territori su come farla continuare. Solo quando sarà acquisito il consenso dei territori, Provincia e Comune di Crotone si siederanno al tavolo con la Regione e, nel caso, chiederanno di valutare la rimozione del vincolo che non è una cosa semplice perché non riguarda solo la Regione, ma anche il Ministero".