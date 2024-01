Atletica leggera, domenica a Crotone la prima tappa regionale di corsa campestre

Domenica 14 gennaio nel piazzale antistante lo stadio Ezio Scida si terrà alle ore 9:45 la prima prova regionale del CDS di Cross e Calabria Cross. Crotone inaugurerà quindi la nuova stagione di atletica leggera .

Un evento imperdibile per tutti i tesserati della Federazione Italiana di Atletica Leggera, per mettere i primi KM nelle gambe. La Sakrò, organizzatrice dell'evento, aspetta tante persone per trascorrere tutti insieme una bella giornata di sport e divertimento, "come piace a tutti noi che amiamo questa fantastica disciplina, che anche in questa nuova annata ci regalerà tantissimi momenti di gioia".